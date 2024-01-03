Израильские истребители нанесли удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане

Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда велись обстрелы, уточнили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли ответные удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольми террористическим объектам "Хезболлах", расположенных в Ливане, включая военный лагерь. Кроме того, танк ЦАХАЛ нанес удар по отряду террористов в Ливане", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "за последние часы было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в сторону израильской территории". "О пострадавших не сообщалось", - продолжили военные, добавив, что "артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда велись обстрелы".

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - указали в армейской пресс-службе. "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили военные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.