"Исламское сопротивление Ирака" сообщило об ударе по базе США в Эт-Танфе

В Telegram-канале движения указано, что атака была совершена с помощью БПЛА

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило о нанесении удара по контролируемой Соединенными Штатами военной базе, расположенной в районе Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Сообщение размещено в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, атака стала ответом на "массовые убийства", совершаемые Израилем в отношении палестинцев в секторе Газа, и является частью усилий по "противостоянию американским оккупационным силам в Ираке и регионе". Утверждается, что атака была совершена при помощи беспилотников.

Информация о последствиях удара не приводится.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".