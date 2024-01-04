Армия Израиля засекла обстрелы из Ливана и нанесла ответные удары по военным целям

ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре наблюдения и военному объекту, в котором располагались террористы "Хезболлах", отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла запуски снарядов из Ливана по израильской территории и нанесла удары по военным целям в ответ.

"Ранее были зафиксированы несколько запусков [снарядов] из Ливана, которые перелетели на территорию Израиля и упали в незаселенной местности в районе [населенного пункта] Горен на севере Израиля. Недавно ЦАХАЛ нанес удар по отряду террористов, обнаруженному в Яруне в Ливане. ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре наблюдения, а также по военному объекту, в котором располагались террористы "Хезболлах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.