Politico: в штабе Байдена требуют от него добиться прекращения огня в Газе

Сотрудники предвыборной команды президента США считают, что его нынешняя политика по ближневосточному конфликту оттолкнет избирателей

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. К президенту США Джо Байдену 17 сотрудников его предвыборного штаба составили обращение с призывом о необходимости постоянного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета Politico.

"Как ваши сотрудники, мы считаем, что вам необходимо как с моральной, так и с предвыборной точки зрения публично призвать к прекращению насилия. Соучастие в смерти более 20 тыс. палестинцев, 8,2 тыс. из которых дети, просто нельзя оправдать", - приводит издание выдержку из обращения. В письме также содержатся призывы прекратить военную помощь Израилю, требования о деэскалации конфликта и освобождении заложников.

Анонимные сотрудники предвыборного штаба подтвердили Politico подлинность обращения и заявили, что подготовили его из чувства "моральной ответственности". По их словам, политика Байдена в отношении ближневосточного конфликта, в том числе отрицание необходимости прекращения огня, может оттолкнуть от него избирателей. "Все сложнее и сложнее за него голосовать, когда они так разочарованы его подходом к этому конфликту", - отметил один из сотрудников штаба президента-демократа.