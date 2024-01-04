Yonhap: разведка Южной Кореи допустила, что дочь Ким Чен Ына готовят как преемницу

Агентство отмечает, что это первое для южнокорейской разведки заявление с подобной оценкой роли Ким Чжу Э

СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Кандидат на пост директора Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Чо Тхэ Ён считает вероятным, что в качестве наследника Ким Чен Ына готовится его дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Чо Тхэ Ён в рамках парламентских слушаний о своем назначении письменно ответил на несколько вопросов. "Основываясь на анализе ее публичных появлений и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях, Ким Чжу Э представляется наиболее вероятным наследником", - указал претендент на пост главы НРС.

Агентство отмечает, что это первое для южнокорейской разведки заявление с подобной оценкой роли Ким Чжу Э. Ранее в Национальной разведывательной службе считали преждевременным пытаться заключить, что дочь Ким Чен Ына станет его наследницей. В то же время Чо Тхэ Ён добавил, что разведка не исключает никаких вариантов, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.

По информации агентства, Ким Чжу Э родилась в 2013 году. Она впервые появилась на публике 18 ноября 2022 года, когда посетила вместе с отцом испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". СМИ КНДР называют ее "любимой" и "уважаемой дочерью". По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына есть еще один ребенок, пол которого неизвестен. Ранее в Сеуле говорили о том, что у лидера КНДР три ребенка, включая старшего - сына, Ким Чжу Э и третьего, чей пол неизвестен.