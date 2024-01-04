Новый глава МИД Израиля выразил надежду на укрепление связей с Украиной

Исраэль Кац поблагодарил украинского коллегу Дмитрия Кулебу за поздравление с назначением на новую должность

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Новый израильский министр иностранных дел Исраэль Кац надеется на укрепление связей с Украиной. Об этом он сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).

Глава израильского МИД при этом процитировал поздравление с назначением на новую должность, адресованное ему украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Спасибо, министр Дмитрий Кулеба! С нетерпением жду совместной работы с вами и укрепления отношений между нашими странами и народами", - написал он.

Исраэль Кац, до конца 2023 года занимавший должность министра энергетики Израиля, сменил на посту главы МИД страны Эли Коэна в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным при формировании нынешнего кабмина в конце 2022 года и предполагающим ротацию министров иностранных дел. 1 января Кнессет (парламент) утвердил переход Каца на пост министра иностранных дел и назначение Коэна на пост главы Минэнерго, 2 января новый руководитель внешнеполитического ведомства вступил в должность. Согласно существующим договоренностям, Кац и Коэн должны обменяться портфелями обратно в декабре 2025 года, если коалиция просуществует до тех пор.