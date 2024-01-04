МИД Китая призвал отказаться от военных провокаций в Южно-Китайском море

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь также попросил уважать усилия стран региона по поддержанию стабильности

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. КНР призывает отказаться от военных провокаций в Южно-Китайском море и уважать усилия стран региона по поддержанию стабильности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Военные провокации не способствуют благоприятной морской ситуации в Китае и решению морских споров. Китай призывает соответствующие стороны прекратить безответственные действия и искренне уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", - подчеркнул он. Ван Вэньбинь добавил, что КНР "продолжит твердо защищать свой суверенитет, морские права и интересы, а также поддерживать мир и спокойствие в регионе".

В среду СМИ сообщили, что Филиппины и США начали совместное патрулирование в Южно-Китайском море. Вслед за этим Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая мобилизовала ВВС и ВМС для проведения планового патрулирования в Южно-Китайском море 3 и 4 января.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.