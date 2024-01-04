МО Сербии направили Вучичу на утверждение план по введению обязательной военной службы

Она будет длиться до четырех месяцев

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Министерство обороны Сербии направило президенту и верховному главнокомандующему Вооруженных сил республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы, которая будет длиться до четырех месяцев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном оборонным ведомством.

"В целях повышения обороноспособности Вооруженных сил Сербии путем обновления и совершенствования комплектования и обучения действующих и резервных сил Генеральный штаб Вооруженных сил Сербии, как высший профессиональный и штабной орган по подготовке и использованию сербских вооруженных сил в мирное и военное время, выступил с инициативой и предложил президенту республики и верховному главнокомандующему Вооруженных сил Сербии Александару Вучичу снова ввести обязанность прохождения службы в армии на срок до четырех месяцев", - отмечается в документе.

В министерстве обороны отдельно подчеркнули, что инициатива подготовлена после детального анализа вопросов безопасности республики с учетом планов по сохранению военного нейтралитета. Проведенная работа, по оценкам оборонного ведомства, показала необходимость по "корректировке модели комплектования сербских Вооруженных сил", которая в свою очередь позволит укрепить военный потенциал страны и "подготовить большее число граждан к обороне".

Ранее сербский лидер заявлял о целесообразности введения обязательной военной службы сроком до трех месяцев. Министр обороны Милош Вучевич также поддерживал введение срочной службы. В настоящее время ВС Сербии располагают кадровым составом на основе военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава оборонного ведомства в декабре 2023 года указывал на то, что Сербия будет вести "суверенную и многовекторную внешнюю политику" сохранит нейтралитет в военном отношении, не вступая ни в один военный альянс, включая НАТО, а также будет "оберегать народ и продолжит укреплять армию, чтобы она была готова защититься от любого потенциального агрессора".