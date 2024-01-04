На Украине открыли около 9 тыс. дел в отношении уклоняющихся от мобилизации

Из них 2,6 тыс. направлено в суд

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Около 9 тыс. уголовных дел открыто на Украине против лиц, уклоняющихся от призыва в ряды вооруженных сил по мобилизации, из них 2,6 тыс. направлено в суд. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

"В Национальной полиции на сегодняшний день около 9 тыс. уголовных дел, 2,6 тыс. таких материалов направленно в суд", - сказал глава МВД в эфире телеканала "Рада", уточнив, что речь идет о делах, возбуждаемых по статье 336 УК Украины - "уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". При этом министр добавил, что полиция "пока работает в рамках законодательства".

В ноябре издание "Вести" со ссылкой на источники в Нацполиции сообщало, что на Украине с февраля 2022 года было открыто более 8 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Лидерами по этому показателю были Закарпатская, Днепропетровская и Николаевская области. Источник издания уточнял, что в суд было направлено 2 027 обвинительных актов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны, которые делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко охарактеризовал положение с мобилизацией в стране как провал. По его оценке, проблема мобилизации стоит даже более остро, чем проблема с нехваткой снарядов. Тем не менее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

В этих условиях в Раду в декабре был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, а также предполагает существенное сокращение числа категорий, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на погранпунктах на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть страну, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.