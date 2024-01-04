Французский генерал отметил превосходство России над Украиной в воздухе

По словам Брюно Клермона, при "неблагоприятном для Киева" сопоставлении сил двух стран очевидно, что "российские военно-воздушные силы и военно-морской флот практически не пострадали" за время СВО

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон заявил о значительном превосходстве России над Украиной в воздухе.

"В этой сфере превосходство российской армии значительно. Оно препятствует продвижению украинских войск", - отметил он в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По словам генерала, при "неблагоприятном для Киева" сопоставлении сил двух стран очевидно, что "российские военно-воздушные силы и военно-морской флот практически не пострадали" за время спецоперации. Он подчеркнул, что "украинское контрнаступление провалилось", в то время как "Россия с лета 2022 года находится в состоянии военной экономики, а западные санкции удалось обойти".

Кроме того, Клермон указал на сложности, с которыми сталкивается Киев из-за большого числа разного западного оборудования. "Количество систем ПВО, поставляемых Западом, значительно: Patriot, Mamba, NASAMS, IRIS-T, Crotale и так далее. Широкое разнообразие высокоэффективных систем позволяет ограничить эффект от бомбардировок. Но в то же время это разнообразие усложняет снабжение и логистику", - сказал генерал.