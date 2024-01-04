Датская королева совершила последнюю традиционную поездку по столице в качестве регента

Новым королем станет ее сын, кронпринц Фредерик

СТОКГОЛЬМ, 4 января. /ТАСС/. Королева Дании Маргрете II совершила последнюю поездку по Копенгагену в качестве регента перед своим отречением от престола 14 января. Прямую трансляцию вел телеканал Danmarks Radio.

Традиционная новогодняя поездка проходила в карете, которую тянула шестерка лошадей с двумя всадниками. Экипаж, построенный для короля Кристиана VIII, датируется 1840 годом и покрыт 24-каратным золотом. Несмотря на мороз и снег, королеву на пути следования экипажа приветствовали многочисленные зрители. Из-за холодной погоды с собой у королевы был плед с подогревом, а лошади были в специальных зимних подковах.

Путешествие проходило от королевской резиденции в Амалиенборге до дворца Кристиансборг, где состоялся ежегодный новогодний прием. Там Маргрете II встретилась с тысячей гостей, в том числе с представителями Вооруженных сил Дании, других властей и организаций. На приеме присутствовали остальные члены датской королевской семьи во главе с наследным принцем Фредериком, которому в 2025 году предстоит впервые совершить такую поездку по Копенгагену в похожем на золотую шкатулку экипаже.

О том, что королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления, стало известно 31 декабря. 83-летняя королева объяснила, что после операции на спине в феврале 2023 года она задумалась о том, не пора ли передать ответственность следующему поколению, и решила, что сейчас самое подходящее время. Новым королем станет ее сын, кронпринц Фредерик.