Reuters: США нанесли удар в Ираке, при котором погиб командир шиитского движения

Имя командира не уточняется

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Военные США нанесли удар в Багдаде, при котором погиб один из командиров проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба". Об этом сообщил агентству Reuters американский чиновник.

По его версии, удар был нанесен по автомобилю. Имя командира не уточняется. Также погиб еще один человек. По сведениям агентства, власти США считают, что указанное движение ранее атаковало американские силы в Ираке.

В четверг иракский информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что один из командиров "Хезболлах ан-Нуджаба" и его сторонник погибли в результате удара, нанесенного с помощью беспилотника в столице Ирака, не менее шести человек пострадали. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В "Хезболлах ан-Нуджаба" подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.