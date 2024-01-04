В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Предупреждения действовали в Полтавской, Сумской и Черкасской областях

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения действовали в Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Через 10 минут после ее объявления тревогу отменили.

Сообщалось о взрывах, которые произошли в Полтаве и Миргороде во время воздушной тревоги

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях, она продлилась от двадцати минут до чуть более двух часов.