В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.
Предупреждения действовали в Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Через 10 минут после ее объявления тревогу отменили.
Сообщалось о взрывах, которые произошли в Полтаве и Миргороде во время воздушной тревоги
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях, она продлилась от двадцати минут до чуть более двух часов.