NY Post: у Эпштейна была информация, которая могла изменить выборы президента 2016 года

Как отмечает издание, оба кандидата "так или иначе вращались в кругах Эпштейна"

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Брат финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками, заявил, что у него была информация о бывшем президенте США Дональде Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года". Об этом Марк Эпштейн заявил газете The New York Post.

"Вот прямая цитата [моего брата Джефрри Эпштейна]: "Если бы я сказал то, что знаю об обоих кандидатах [Трампе и Хиллари Клинтон], им пришлось бы отменить выборы", - сказал Марк Эпштейн. При этом никаких подробностей об этой информации у брата-финансиста нет.

Как отмечает издание, известно, что оба кандидата "так или иначе вращались в кругах Эпштейна". Трамп летал семь раз на частном самолете Эпштейна в 1990-е годы, Нет информации о том, общалась ли Хиллари Клинтон лично с финансистом, но ее муж, как указывает издание, был его другом.

Ранее Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна.

В них упоминаются сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, американский миллиардер Гленн Дубин, бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон. Как следует из протоколов, одна из свидетелей сказала, что Эпштейн говорил с ней о Билле Клинтоне, в том числе упоминал, что "Клинтон любит молодых" девушек. Кроме того, согласно другому документу, одна из допрошенных в рамках дела заявила, что стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны "иностранного президента", чье имя она не помнит, но помнит, что он был "высоким и темноволосым", говорил с акцентом. Она также указала, что "встречалась с множеством высокопоставленных и могущественных людей".

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.