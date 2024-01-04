Новые члены правительства Греции приняли присягу в Президентском дворце

Церемония проводилась в присутствии главы государства Катерины Сакелларопулу

АФИНЫ, 4 января. /ТАСС/. Министры по делам защиты граждан, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также два замминистра, назначенные в среду премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, приняли присягу в Президентском дворце. Трансляцию церемонии вел телеканал ERT-news.

Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис и его заместитель Андреас Николакопулос, министр здравоохранения Адонис Георгиадис, министр труда и социальной защиты Домна Михаилиду и заместитель министра образования, религии и спорта Иоанна Литриви дали на Евангелии клятву соблюдать конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа.

Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы греческого государства Катерины Сакелларопулу.

Премьер-министр Греции осуществил в среду небольшие перестановки в правительстве, главы министерств иностранных дел, национальной обороны, экономики и финансов остались на своих местах. Как сообщил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис, основная перемена касается министерства по делам защиты граждан, которому подчинены полиция и спецслужбы. Его новым главой стал Михалис Хрисохоидис, который назначается на этот пост уже в пятый раз за свою карьеру. Хрисохоидис возглавлял это министерство в 1999-2003, 2009-2010, 2012 и 2019-2021 годах. С июня 2023 года Хрисохоидис занимал должность министра здравоохранения в правительстве Мицотакиса.

Источники в греческом правительстве заявили ERT-news, что Мицотакис "провел корректировки в составе правительства с целью усилить эффективность его работы". По их словам, число министров и заместителей министров не увеличилось, поскольку заместитель министра национальной обороны Никос Хардалиас, уже избранный на состоявшихся в октябре прошлого года муниципальных и региональных выборах губернатором столичной области Аттика, не был заменен.