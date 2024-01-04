Генсек ООН приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной

Антониу Гутерриш выразил надежду, что "за этим важным шагом" последуют другие усилия, направленные на деэскалацию

ООН, 4 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

"Генеральный секретарь ООН приветствует обмен <...> пленными между Украиной и Российской Федерацией, - сказала она. - Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице ОАЭ".

Глава всемирной организации, указала Трембле, выразил надежду, что "за этим важным шагом последуют новые обмены пленными, а также другие усилия, направленные на деэскалацию".

Минобороны РФ 3 января сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории находившихся там в плену 248 российских военных. В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ.