Минобороны Румынии сообщило, что приобретет 200 ракет для ЗРК Patriot

Закупка осуществляется совместно с Германией, Испанией и Нидерландами

БУХАРЕСТ, 4 января. /ТАСС/. Румыния приобретет 200 ракет для зенитных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщило министерство национальной обороны.

Закупка осуществляется совместно с Германией, Испанией и Нидерландами посредством контракта с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Контракт предусматривает приобретение до 1 тыс. ракет для ЗРК Patriot, находящихся на вооружении этих четырех государств. С этой целью NSPA заключило контракт на производство и поставку с COMLOG для производства ракет в Европе.

Минобороны Румынии запросило и получило одобрение парламента для участия в этой совместной программе закупок. Ориентировочная общая стоимость 200 ракет составляет €1,09 млрд.

"Эта закупка демонстрирует, что у альянса есть адекватные и эффективные решения для ситуации безопасности, с которой мы сталкиваемся на востоке Европы", - заявил глава военного ведомства Румынии Анджел Тылвэр.