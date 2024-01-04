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обновлено 4 января, 19:04
Военная операция на Украине

США хотят предоставить Украине в первую очередь дополнительные средства ПВО

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация США в случае одобрения Конгрессом новой помощи Украине хочет в первую очередь предоставить Киеву дополнительные средства ПВО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

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"С дополнительным финансированием, которое мы ожидаем и надеемся получить для Украины, приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строчку в этом списке", - заявил Кирби. 

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