США хотят предоставить Украине в первую очередь дополнительные средства ПВО

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация США в случае одобрения Конгрессом новой помощи Украине хочет в первую очередь предоставить Киеву дополнительные средства ПВО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"С дополнительным финансированием, которое мы ожидаем и надеемся получить для Украины, приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строчку в этом списке", - заявил Кирби.