США заявили о несогласии с тем, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер считает, что Киев по итогам конфликта сохранит независимость и сильную экономику

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не согласны с тем, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Нет, я бы так не сказал", - заявил представитель Госдепа, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что Россия начинает одерживать верх в украинском конфликте. По словам Миллера, такая оценка неверна, так как, по утверждению США, РФ не смогла достичь заявленных целей, а Украина сумела вернуть себе часть утраченных территорий. "И даже в последние несколько недель у них (украинцев - прим. ТАСС) [по-прежнему] есть успехи на поле боя", - утверждал представитель Госдепартамента.

Миллер также заявил, что Украина по итогам конфликта сохранит независимость и сильную экономику, "будет смотреть в сторону Запада", а не в сторону России. Кроме того, продолжил он, США полагают, что российские войска не смогут захватить Киев.