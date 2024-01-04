Нетаньяху заявил сенатору США Грэму о продолжении Израилем войны "со всей силой"

Израильский премьер-министр отметил, что его государство должно дать возможность своим гражданам "вернуться домой на север и юг страны"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израиль намерен со всей силой продолжать военную операцию в секторе Газа, чтобы выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, прибывшему с визитом в еврейское государство.

"Мы целиком и полностью привержены достижению всех целей войны: уничтожению ХАМАС, освобождению заложников и [обеспечению] гарантий того, что Газа никогда больше не будет угрозой для Израиля. Мы должны дать возможность нашим гражданам вернуться домой на север и юг страны. Для этого мы будем действовать со всей силой там, где необходимо", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

На встрече с Грэмом также присутствовали израильский министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби, посол Израиля в США Михаэль Герцог и военный секретарь премьер-министра Ави Гиль, сообщили в канцелярии.