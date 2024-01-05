Маск назвал легальную иммиграцию в США кафкианским кошмаром

Он пояснил, что попасть в Соединенные Штаты нелегально гораздо проще, чем сделать это на законных основаниях

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Илон Маск сравнил процесс легальной иммиграции в США с "кафкианским ночным кошмаром".

"Легальная иммиграция в США - это утомительный кафкианский ночной кошмар", - написал он в X (ранее Twitter).

Маск пояснил, что попасть в США нелегально гораздо проще, чем сделать это на законных основаниях. "Это безумие! Мы должны прекратить нелегальную иммиграцию и существенно увеличить легальную", - считает он.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал катастрофой ситуацию на южной границе Соединенных Штатов, через которую в страну попадает огромное число нелегальных мигрантов. Джонсон убежден, что проблему можно решить быстро с помощью закрытия границы, однако Байден отказывается идти на такой шаг. Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.