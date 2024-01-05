Претендент на пост президента США Хейли обвинила страны региона в бездействии из-за Газы

Бывший американский постпред при ООН считает, что Соединенным Шттам следует и дальше предоставлять Израилю "все, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Бывший американский постпред при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, обвинила некоторых ближневосточных стран в нежелании помочь урегулировать палестино-израильский конфликт.

"Все возлагают на Израиль и на США ответственность за то, чтобы сделать что-то и помочь населению Газы. Где Египет? Где Катар? Где Турция? Где Иран? Где все "прохамасовские" страны, которые утверждают, что им не все равно? Почему они не останавливают ХАМАС? Почему они прощают эту жестокость? Давайте возложим ответственность на тех, на кого надо. Не возлагайте ее на Израиль", - сказала политик на встрече с избирателями в штате Айова. Ее трансляцию ведет телеканал CNN.

Хейли убеждена, что США следует и дальше предоставлять Израилю "все, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно". "Мои оппоненты говорят, что это проблема Израиля. Нет, это и наша проблема тоже, потому что в тот день (7 октября 2023 года - прим. ТАСС) были убиты 33 американца, потому что в то время, что мы беседуем, американцев удерживают в заложниках. Израиль на острие копья в вопросе победы над терроризмом. Это не Израилю нужны США, а США нужен Израиль", - отметила она.

Политик не поддерживает идею переселения палестинцев из Газы и полагает, что Израиль не заинтересован в том, чтобы взять сектор Газа под свой контроль. Однако политик заявила, что "палестинская администрация продемонстрировала неспособность руководить" анклавом. Доказательством этого служит то, что она "позволила ХАМАС прийти и сотворить это все с населением Газы", считает Хейли.