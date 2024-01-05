В Казахстане эвакуировали с трассы 40 белорусов, попавших в снежный занос

Также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области эвакуировали восемь казахстанских водителей

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области Казахстана эвакуировали с трассы 40 белорусских водителей-дальнобойщиков и 8 казахстанских водителей, попавших в снежный занос. Об этом сообщили в МЧС республики.

"На участке "Теректы" автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" в снежном заносе застряли автомашины. Для эвакуации граждан на место вызова был направлен личный состав ПЧ-10 (путевая часть - прим. ТАСС) станции Достык на технике высокой проходимости. <...> Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы 40 водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Белоруссия и 8 водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В четверг власти сообщали о введенном ограничении движения на автодороге "Ушарал-Достык" из-за метели и ограниченной видимости.

На 5 января в 15 областях Казахстана синоптиками объявлено штормовое предупреждение.