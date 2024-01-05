Боррель обсудит в Бейруте пути предотвращения эскалации на юге Ливана

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности намерен обсудить ситуацию в секторе Газа

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит 5-7 января поездку в Бейрут, в ходе которой обсудит ситуацию на юге Ливана и в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном миссией Евросоюза в Ливане.

"Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром республики Наджибом Микати, председателем парламента Набихом Берри и исполняющим обязанности главы МИД Абдаллой Бу Хабибом подчеркнет важность предотвращения военной эскалации на ливано-израильской границе, - отмечается в тексте. - Он подтвердит также необходимость активизации совместных дипломатических усилий ЕС с региональными лидерами с целью создания условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной".

В программе визита Борреля значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута был убит замглавы этого палестинского движения Салех аль-Арури.

Ранее в своем комментарии в Х (ранее Twitter) глава дипломатии ЕС отметил, что "гибель одного из лидеров ХАМАС является еще одним фактором, который может подтолкнуть конфликт к эскалации". Он добавил, что намерен посетить Ближний Восток, включая Ливан, чтобы "изучить пути выхода из кризиса".