Группа кандидатов заявила о нарушениях закона при подготовке к выборам президента Комор

По их мнению, все идет к тому, что результаты голосования будут подтасованы, отметило издание La Gazette des Comores

ХАРАРЕ, 5 января. /ТАСС/. Группа кандидатов от оппозиции выступила с заявлениями о нарушениях законности при подготовке назначенных на 14 января выборов президента Союза Коморских Островов (СКО). По их мнению, все идет к тому, что результаты голосования будут подтасованы, сообщает издание La Gazette des Comores.

"Группа кандидатов констатирует, что предвыборная кампания вызывает сомнения, - цитирует газета их представителя Абду Насура Мади. - Оппозиция выдвинула кандидатов, потому что надеялась на демократичный, инклюзивный и прозрачный характер выборного процесса. Речь идет о нарушении закона при назначении членов избирательной комиссии, заполнении документов и запугиваниях".

По мнению другого кандидата, Дауду Абдаллы Мохамеда от партии "Оранжевые", налицо многочисленные отступления от закона при назначении членов комиссий по подсчету голосов на избирательных пунктах и при выдаче карточек избирателя.

Официальный представитель Национальной независимой избирательной комиссии Мохамед Абдеремане Хилали отверг претензии оппозиции, предложив предъявить доказательства обвинений и обращаться с иском в Верховный суд.

Нынешний президент СКО Азали Ассумани вновь баллотируется на высший пост 14 января. В прошлом лидер одного из многочисленных путчей на Коморах, он правил страной в 1999-2006 годах, затем избирался в 2016 и в 2019 годах. Конституция в новой редакции по итогам референдума 2018 года позволяет ему остаться у власти до 2029 года. Всего на нынешних выборах баллотируются шесть кандидатов. Среди них - бывший министр иностранных дел Абуду Соефо и лидер партии Демократическое объединение Коморских островов за равноправие Муигни Барака Саид Соилихи.

СКО - государство в юго-западной части Индийского океана, расположенное на вулканическом архипелаге общей площадью около 1 800 кв. км, с населением свыше 800 тыс. человек. Самые крупные острова - Нгазиджа (Гранд-Комор), Нджуани (Анжуан) и Мвали (Мохели). Президент избирается на пять лет путем прямого голосования, он является главой государства, правительства, главнокомандующим вооруженными силами страны.