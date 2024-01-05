СМИ: в госперевороте в Казахстане планировалось участие афганских и сирийских боевиков

Подключение иностранных террористов должно было состояться в рамках "четвертой, заключительной волны развития событий", рассказали авторы документального фильма, показанного телеканалом "Хабар"

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Организаторы неудавшегося госпереворота в Казахстане в январе 2022 года планировали участие в нем боевиков из Афганистана и Сирии. Об этом говорится в документальном фильме, показанном государственным телеканалом "Хабар" во вторую годовщину событий.

"Ряд лидеров террористических организаций из Афганистана и Сирии в случае продолжения беспорядков собирались направить своих подготовленных боевиков в Казахстан", - утверждают авторы фильма со ссылкой на данные силовых структур республики.

Однако "стремительные, решительные действия законной власти по локализации и ликвидации кризиса смешали планы заговорщиков и не дали состояться в Казахстане сирийскому сценарию", - говорится в фильме.

Подключение иностранных террористов должно было состояться в рамках "четвертой, заключительной волны развития событий, это подъем во всей стране спящих радикальных ячеек", - рассказали авторы фильма. До этого "режиссеры несостоявшейся попытки переворота планировали и реализовали три волны развития событий" - вначале мирные митинги без силовых столкновений, затем организация поворота протеста в радикальное русло с погромами и поджогами и далее, "в третьей волне, со всей беспощадностью и жестокостью проявились непосредственные исполнители - криминалитет и террористы", - сообщается в фильме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января 2022 года назвал прошедшие массовые беспорядки в стране попыткой государственного переворота, который, по его данным, готовился длительное время.

В апреле 2023 года к 18 годам лишения свободы за госизмену был приговорен бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении должностных полномочий. Бывший зампредседателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов был признан виновным по тем же статьям, что и Масимов. Он приговорен к 16 годам лишения свободы. Бывший зампредседателя КНБ Даулет Ергожин был признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. Экс-заместитель руководителя КНБ Марат Осипов признан виновным в превышении должностных полномочий, суд приговорил его к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.