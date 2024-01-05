Депутата Рады Безуглую смещают с поста замглавы комитета по нацбезопасности

Как пояснил депутат Ярослав Железняк, далее вопрос должны рассмотреть на заседании Рады

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие с должности замглавы комитета депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, активно занимавшейся законопроектом о новых правилах мобилизации. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня комитет Верховной рады по вопросам обороны принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Решение принято почти единогласно, один человек воздержался", - написал он в своем Telegram-канале.

Железняк пояснил, что далее вопрос должен быть рассмотрен на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов. Он добавил, что речь идет пока лишь о снятии Безуглой с поста замглавы, она продолжит работать как член комитета.

Сама Безуглая на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) указала коллегам по комитету на то, что такое решение может быть принято лишь голосованием в зале парламента. В то же время депутат Ирина Геращенко заявила, что комитет также намерен отозвать Безуглую с поста главы подкомитета по вопросам разведки.

Еще 13 декабря Безуглая заявила о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации. Пока законопроект не был внесен в парламент, она писала в своих социальных сетях о разных положениях документа. Под ее публикациями пользователи оставляли много негативных комментариев, а СМИ отмечали, что затрагиваемые депутатом вопросы, в том числе о мобилизации женщин, демонстрируют степень критичности ситуации с личным составом в рядах Вооруженных сил Украины. Депутат также интересовалась у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы лишать гражданства призывников, покинувших Украину, и готовы ли сами отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. 25 декабря в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов.