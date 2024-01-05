В Киеве сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома

Как рассказали очевидцы, в Киеве и Киевской области увеличили количество блокпостов для выдачи повесток

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Количество блокпостов для выдачи повесток увеличили в Киеве и Киевской области, а сотрудникам военных комиссариатов разрешено теперь заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации, рассказали ТАСС очевидцы.

"За последние дни увеличилось число блокпостов, особенно на трассах международного значения. Начались реальные облавы, все очень жестко", - сказал один из собеседников агентства.

В этих условиях, рассказал другой, многие теперь вообще не выезжают за город, даже доставщики отказываются привозить посылки в Киевскую область. "У меня знакомый с инвалидностью, хромает, но опасается выезжать, так как понимает, что тоже может подпасть под мобилизацию", - отметил собеседник.

Жители Киева признают, что теперь укрыться от мобилизации, находясь дома или на работе, уже будет невозможным. "Разрешили военкомам заходить в дома, квартиры, на рабочие места. Продумали, как найти людей. Сейчас просто остановится весь бизнес, который еще существовал", - поделился горожанин.

Киевляне создают специальные чаты, где делятся информацией о местах проведения мобилизационных рейдов, отметил еще один собеседник. Причем он указал, что люди "используют эзопов язык", так как все каналы в социальных сетях отслеживаются.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.