Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Это значительно упрощает им въезд в страну, отметила газета

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии за последнее время задержали нескольких исламистов из Таджикистана, планировавших теракты на территории ФРГ. Как сообщила газета Bild со ссылкой на структуры безопасности, потенциальные террористы из Центральной Азии зачастую выдают себя за беженцев с Украины, что значительно упрощает им въезд в страну.

Издание отмечает, что задержанные граждане Таджикистана часто связаны с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Только в Германии они три раза пытались совершить атаки. Исламисты часто выдают себя за беженцев с Украины, используют фальшивые документы, рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследовании. Газета указывает на то, что в ФРГ они достаточно легко после этого получают разрешение на пребывание, их принимают "почти без проверок".

Другая проблема состоит в том, что исламисты из Таджикистана прибывают через зону боевых действий на Украине, где могут легко получить доступ к оружию и взрывчатке, в частности к гранатам или снарядам для ручных противотанковых гранатометов. Причем таджикские исламисты якобы первыми хотели совершить теракт посредством беспилотника, пишет Bild.

31 декабря в Германии были задержаны три человека по подозрению в подготовке теракта. В качестве одной из потенциальных целей назывался Кельнский собор - символ города и одна из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.