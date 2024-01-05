Эксперт: Южная Корея может пойти на эскалацию с КНДР, рассчитывая на помощь США

По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Жебина, события с артиллерийской стрельбой КНДР в сторону южнокорейской территории случились на фоне проблемы с военной демаркационной линией между двумя странами по воде

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. "Горячие головы" в Южной Корее, мечтающие о столкновении с КНДР, могут пойти на такую эскалацию, рассчитывая на помощь американских военных. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

"Ничего нельзя исключить в нынешней обстановке, мы видим, что происходит в мире и особенно в свете ситуации на Ближнем Востоке. Не исключено, что найдутся горячие головы в Южной Корее, мечтающие объединить полуостров, создать "Великую Корею". Не думаю, что КНДР пойдет на такой шаг, по крайней мере пока в Южной Корее находятся 30 тыс. американских военных, это прямое столкновение с США. А вот некоторые южнокорейцы, рассчитывая на помощь США после начала конфликта, не прочь, судя по их заявлениям, и рискнуть", - сказал он.

Нерешенный вопрос

По словам Жебина, последние события с артиллерийской стрельбой КНДР в сторону южнокорейской территории случились на фоне остающейся нерешенной проблемы с военной демаркационной линией между двумя странами по воде.

"До этого инцидента на протяжении нескольких лет были и другие, в том числе в 2010 году. Причина возникновения таких ситуаций не устранена. Дело в том, что на суше военно-демаркационная линия была согласована, а вот на море - нет. Ее в одностороннем порядке провел американский генерал, который командовал войсками ООН в Корее, через месяц после подписания перемирия. У КНДР тогда не было сил для действий на море, там господствовали американцы. И американцы эти корейские острова "отхватили", Северной Корее было не до этого. И сейчас кораблям КНДР для захода в свои порты надо изрядно огибать эту линию с севера. Естественно, Пхеньян с этим не согласен, предлагал варианты решений, но Сеул не соглашался. Неурегулированность проблемы порождает такие инциденты", - сказал аналитик.

Он добавил, что в нынешней ситуации остается наблюдать за реакцией Сеула. Как отметил эксперт, между странами также существует проблема с договоренностями по безопасности. "Ситуация усугубляется тем, что южнокорейцы в конце декабря 2023 года отменили некоторые пункты соглашения о мерах военного доверия от 2018 года, которое снижало уровень напряженности и вероятность вооруженных инцидентов вблизи демаркационной линии. В ответ КНДР заявила, что отказывается от этого соглашения целиком. Вот на этом фоне случился такой инцидент. Сейчас мировая общественность обращает внимание на Ближний Восток, ряд других регионов, а тут, в Корее, также довольно опасная ситуация", - сказал Жебин.

Корейское предупреждение

Комментируя высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что вооруженные силы страны должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "усмирить всю территорию" Республики Корея, Жебин отметил, что таким образом руководство КНДР предупреждает США и Южную Корею об опасности конфронтационных шагов.

"Ким Чен Ын за время пребывания у власти проявил себя достаточно прагматичным и рациональным политиком, чтобы не начать конфликт по своей инициативе. То, что он заявляет, это предупреждение США и южнокорейцам, которые уповают на свое военно-техническое превосходство, отрабатывая возможный "обезглавливающий удар" по КНДР. Южнокорейский министр обороны заявлял, что такая операция приведет к уничтожению Северной Кореи, но что случится с Южной Кореей в случае крупномаштабного конфликта, он почему-то промолчал", - резюмировал аналитик.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00 - 05:00 мск). По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии.

Эвакуацию на острове Ёнпхёндо объявили в 12:02 и 12:30 по местному времени (06:02 и 06:30 мск). Южнокорейские учения начались примерно в 15:00 по местному времени (09:00 мск).