СМИ: база США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника

По информации портала Shafaq News, в районе базы был слышен звук взрыва

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Военная база Харир в окрестностях города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере страны), на которой дислоцированы американские и международные силы, подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в районе базы был слышен звук взрыва, видны столбы дыма. Информация о последствиях атаки не приводится.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".