"Хезболлах" атаковала военные позиции на севере Израиля ракетами большого калибра

Как сообщает военно-информационная служба формирования, израильская армия в результате удара понесла потери

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в пограничном районе Эд-Духейра и по казарме возле поселения Биркет-Риша. Об этом сообщается в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

"Наши бойцы применили ракеты большого калибра Burkan для поражения командно-наблюдательного пункта в Эд-Духейре и вывели из строя техническое оборудование, - говорится в сообщении. - В результате прямого попадания в рядах противника имеются потери".

В сводке указывается, что из реактивных установок залпового огня были обстреляны казармы в Биркет-Рише. Обе операции были проведены в "поддержку палестинского народа и его доблестного сопротивления, которые противостоят израильской агрессии в секторе Газа", добавила военно-информационная служба.

Как передал телеканал Al Manar, в пятницу по меньшей мере восемь ракет были выпущены с юга Ливана по израильским поселениям Зарит, Метула и Штула в Верхней Галилее. О последствиях этой атаки сведений не приводится.

Израильские ВВС во второй половине дня дважды наносили удары по ливанской территории. Их целью были огневые точки "Хезболлах" в окрестностях Айтруна, Блиды и Хоулы. Артиллерия вела обстрел пограничной местности Вади-Хасан и Вади-эс-Сулюки, а также поселков Мадждаль-Зун, Маркаба и Мейс-эль-Джебель, которые служат форпостами "Хезболлах".

4 января израильские войска обстреляли из танковых и артиллерийских орудий 21 населенный пункт на юге Ливана. Разрушено несколько домов, повреждены коммуникации. По данным новостного портала Lebanon 24, с начала военной эскалации на ливано-израильской границе свыше 60% населения покинули южные районы, число перемещенных лиц за три месяца достигло 150 тыс.