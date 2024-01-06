В Израиле заявили, что время для договоренностей по ситуации на границе с Ливаном истекает

По словам министра обороны Йоава Галанта, еврейское государство продолжит наращивать интенсивность действий по всей протяженности границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Время для достижения дипломатических договоренностей о деэскалации напряженности на ливано-израильской границе истекает, Израиль готов к решительным действиям для восстановления безопасности в северных районах страны. С таким предостережением выступил министр обороны Йоав Галант.

"Мы продолжим по мере необходимости наращивать интенсивность наших действий по всей протяженности [границы с Ливаном]. У нас есть одна четкая цель - безопасно вернуть жителей севера страны в их дома", - сказал глава Минобороны, слова которого приводит портал Ynet.

Как заверил министр, Израиль активно работает над дипломатическим урегулированием неприемлемой для себя ситуации, при которой продолжаются постоянные обстрелы приграничных районов со стороны базирующихся в Ливане вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах". В частности, сам Галант в четверг принял в Тель-Авиве спецпредставителя США Эймоса Хокстина, в ближайшие дни ожидается прибытие в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена.

Министр добавил, что в ходе визита в штаб Северного командования Армии обороны Израиля он обсуждал с военными планы "на случай, если будет необходимость предпринять действия и прибегнуть к силе и военным операциям в северном регионе для облегчения возвращения жителей севера в свои дома". "Хочу ясно заявить: мы предпочитаем путь дипломатического соглашения, достигнутого через консенсус. Вместе с тем мы приближаемся к моменту, когда песочные часы придется перевернуть", - предупредил Галант.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.