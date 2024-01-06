Байден назвал Овальный кабинет своим, вызвав возмущение республиканцев

Бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отметил, что действующий американский лидер не привержен идее передачи власти

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал Овальный кабинет в Белом доме своим, что вызвало недовольство сторонников Республиканской партии.

"Пока Америка подвергалась атакам изнутри, [предыдущий президент США] Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном... в Овальном кабинете", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Филадельфии (штат Пенсильвания) с речью, приуроченной к третьей годовщине штурма Капитолия сторонниками Трампа. "Вся страна наблюдала в ужасе, весь мир смотрел с недоумением, но Трамп ничего не сделал", - продолжил президент.

На слова Байдена обратил внимание Национальный комитет Республиканской партии США, опубликовав видеоролик в X (ранее Twitter). Пользователи сети отметили, что Овальный кабинет "принадлежит американскому народу". "Если бы Байден был действительно привержен идее передачи власти, он бы не пытался посадить своего политического оппонента в тюрьму, как в банановой республике третьего мира", - прокомментировал публикацию бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, который занимается организацией новой президентской кампании республиканца.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Также были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.