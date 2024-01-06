Трамп считает, что США в большой беде из-за некомпетентности Байдена

Экс-президент Соединенных Штатов также спародировал действующего главу страны, выступая перед своими сторонниками в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. У США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем. Такое мнение выразил в пятницу экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Наша страна действительно в беде <...>. Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си [Цзиньпином]. <...> Это несправедливый поединок", - сказал он, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.

Трамп неоднократно пародировал Байдена, который нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В этот раз он также изобразил действующего американского президента во время выступления. "Он сказал, что я угроза демократии. Это он угроза демократии", - сказал Трамп, показательно запнувшись на последнем слове и произнеся его крайне медленно и по слогам, подражая интонациям Байдена.

Ранее в пятницу Байден заявил, что Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.