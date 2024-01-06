Компартия Китая исключила бывшего председателя правления корпорации China Everbright Group

Согласно заявлнию ЦК КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР, Тан Шуаннин допустил серьезные нарушения служебных обязанностей и подозревается в коррупции

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Бывший председатель правления корпорации China Everbright Group Тан Шуаннин, занимавший также пост секретаря парткома корпорации, исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК), его дело передается в прокуратуру. Об этом говорится в совместном сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР.

"Тан Шуаннин серьезно нарушил политическую и организационную дисциплину партии <...>, допустил серьезные нарушения служебных обязанностей и подозревается в коррупции и взяточничестве", - отмечается в сообщении.

Ему также инкриминируется уклонение от выполнения "важных решений ЦК партии", использование служебного положения для продвижения личных интересов, нецелевое расходование государственных средств при поездках за границу и другие нарушения. Он "незаконно принимал подношения и подарки", такие, как дорогостоящая каллиграфия и живопись, памятные монеты.

По итогам расследования "принято решение исключить Тан Шуаннина из партии", лишить его всех привилегий и взыскать с него незаконные доходы от злоупотреблений. Материалы о его незаконных действиях будут переданы органам прокуратуры для возбуждения судебного процесса.

China Everbright Group - один из крупнейших многопрофильных государственных холдингов, который находится в административном подчинении Госсовету КНР. Среди акционеров корпорации - Министерство финансов Китая.