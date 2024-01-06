В Дании заявили, что отправка истребителей F-16 Украине отложена на несколько месяцев

Министерство обороны королевства отметило, что международная коалиция ВВС продолжает работу по созданию на украинской территории необходимой логистики и инфраструктуры

СТОКГОЛЬМ, 6 января. /ТАСС/. Передача Данией Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Об этом со ссылкой на Министерство обороны королевства сообщает газета Berlingske.

Изначально поставка планировалась в районе нового года, однако теперь она перенесена на второй квартал. В Минобороны объясняют это неготовностью украинской стороны к применению данных машин на фронте, однако конкретные причины изменения первоначальных планов не называются.

"Среди прочего речь идет о завершении обучения украинского личного состава, который будет эксплуатировать самолеты после их передачи. График подготовки зависит одновременно от целого ряда факторов, таких, как технические и погодные условия, - говорится в ответе ведомства на вопрос Berlingske о причинах задержки. - Кроме того, международная коалиция ВВС продолжает работу по созданию на Украине необходимой логистики и инфраструктуры".

В настоящее время в Дании для F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.