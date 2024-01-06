Эксперт сравнил финансовую помощь Запада Украине с анестезией

Аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ отметил, что внешняя помощь расслабила правительство, которое позволяет себе "макро-расточительную" экономическую политику

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Экономика Украины получила анестезию в виде западной помощи, однако, когда эту "подпорку" уберут, начнутся разрушительные процессы. Такое мнение выразил аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Нам ввели финансовую анестезию <...> Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Эксперт пояснил, что внешняя помощь расслабила правительство, которое, по его словам, позволяет себе "макро-расточительную" экономическую политику. "Наиболее разрушительные процессы начнутся у нас в случае, если внешние подпорки начнут убирать. Тогда вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз", - подчеркнул он.

Кущ пояснил, что положительный платежный баланс за январь-ноябрь 2023 года достигнут исключительно за счет внешних кредитов. В то время как торговое сальдо за этот период отрицательно и составило -$34,1 млрд, что больше 20% ВВП, подчеркнул экономист, охарактеризовав такое положение как "торговая дыра". Он предположил, что по итогам года эта "дыра" составит порядка -$40 млрд.

Эксперт подчеркнул, что при таких показателях курс национальной валюты держится исключительно за счет внешней финансовой помощи. Он отметил, что чем больше украинская экономика зависит от импорта, тем сложнее будет "восстановить навыки производить что-нибудь сложнее сырья".

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что без западного кредитования страна перестанет существовать как государство, а ее экономика держится только за счет западных вливаний.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на фоне инсайдов в западных СМИ о возможном сокращении финансовой и военной поддержки Украины западными союзниками, что Киев не имеет никакого "плана Б" на такой случай и рассчитывает на продолжение военной поддержки. В бюджет страны на 2024 год заложен рекордный дефицит, покрыть который власти также рассчитывают за счет западной помощи. Между тем в Конгрессе США затягивается решение вопроса о помощи Украине, а страны ЕС на саммите в декабре 2023 года не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года.