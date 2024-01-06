Боррель отметил необходимость быстрых действий по установлению перемирия в секторе Газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что международное сообщество должно предпринять эффективные шаги с этой целью

БЕЙРУТ, 6 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять эффективные шаги с целью прекращения страданий палестинского населения в секторе Газа. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Необходимы немедленные действия по установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа", - сказал Боррель, выступление которого транслировал телеканал LBC.

"Мы не можем также наблюдать сложа руки за продолжением насилия, которое творят еврейские поселенцы на Западном берегу реки Иордан", - подчеркнул глава дипломатии Евросоюза.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил на пресс-конференции, что его правительство "стремится всячески избежать втягивания в масштабный конфликт с Израилем". По его словам, "последствия войны будут невыносимыми и крайне опасными".

Бу Хабиб высказался в пользу укрепления тесного партнерства между Ливаном и ЕС. "Только политическое урегулирование может положить конец многолетнему циклу насилия на Ближнем Востоке", - сказал он.