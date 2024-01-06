"Исламский джихад" сообщил о ракетном обстреле израильского города Сдерот

Бойцы "Сарая аль-Кудс" также заявили, что обстреляли крупнокалиберными минометами скопления израильских военных в городе Хан-Юнис

РАБАТ, 6 января. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", сообщила о том, что обстреляла в субботу ракетами израильский город Сдерот и кибуц Нирим, расположенные недалеко от границы с сектором Газа. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.

Кроме того, бойцы "Сарая аль-Кудс" утверждают, что обстреляли крупнокалиберными минометами скопления израильских военных в городе Хан-Юнис (юг сектора Газа).