Армия Израиля заявила о завершении демонтажа структур ХАМАС на севере сектора Газа

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что еврейское государство "продолжает развивать творческие и неожиданные методы ведения боевых действий и уничтожения террористов на земле и под землей"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Израильские военные завершили демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом заявил на ежевечернем брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Подводя итоги первых трех месяцев военной операции, начавшейся после нападения на Израиль палестинских радикалов 7 октября 2023 года, он отметил, что сложные условия местности, в том числе плотная городская застройка северной части сектора Газа, сказываются на сроках проведения операции. "Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять это достижения и укреплять заграждение и оборонительные сооружения на границе", - сообщил Хагари.

По словам представителя армии, теперь израильские военные "сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа". "Мы будем делать это, используя иные методы, основательно и на основе уроков, которые мы извлекли в ходе боевых действий к настоящему моменту", - отметил он.

Хагари добавил, что израильская армия "продолжает развивать творческие и неожиданные методы ведения боевых действий и уничтожения террористов на земле и под землей". "Это займет время, боевые действия будут продолжаться в 2024 году, мы действуем по плану для достижения целей этой войны", - сказал представитель армии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.