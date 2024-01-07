Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе командиров одного из батальонов ХАМАС

По данным армии, батальон "Нусейрат" во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября "был ответственен за террористические атаки на населенные пункты на юге" еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа командиров одного из батальонов вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Командир батальона "Нусейрат" Исмаил Сирадж, а также заместитель командира [этого батальона] Ахмед Вахба были ликвидированы минувшей ночью (в пятницу - прим. ТАСС) в результате удара ВВС Израиля в ходе операции, которую возглавляло Южное командование под началом Управления военной разведки Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности", - говорится в сообщении.

По данным армии, батальон "Нусейрат" во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября "был ответственен за террористические атаки на населенные пункты на юге Израиля, включая кибуц Беэри". "После этого боевики батальона участвовали в обстрелах подразделений Армии обороны Израиля с помощью противотанковых ракет и беспилотников во время войны", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.