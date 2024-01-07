Остин признал, что следовало раньше сообщить общественности о его госпитализации

Министр обороны США также отметил, что идет на поправку и с нетерпением ждет возвращения в Пентагон

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации 1 января.

"Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше", - говорится в письменном заявлении Остина, распространенном пресс-службой Пентагона. "Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации", - добавил министр.

Остин также сообщил, что идет на поправку и с нетерпением ждет возвращения в Пентагон.

Ранее газета Politico информировала, что Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о госпитализации главы Пентагона.

Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. В настоящее время он вернулся к исполнению своих обязанностей.