СМИ: убийство одного из лидеров ХАМАС осложнило освобождение заложников

По словам премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, "после произошедшего в Бейруте разговаривать с ХАМАС стало еще сложнее", заявили источники портала Axios

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Убийство Израилем замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте затруднило процесс освобождения удерживаемых боевиками заложников. Об этом сообщил портал Axios по итогам встречи премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с семьями заложников в Дохе.

По информации издания, встреча, в которой приняли участие премьер и другие официальные лица Катара, а также шесть семей американских и израильских заложников, состоялась 6 января. Премьер на этой встрече заявил, как передает катарский источник портала, что "после произошедшего в Бейруте разговаривать с ХАМАС стало еще сложнее".

При этом катарский премьер заверил семьи заложников, что будет и дальше пытаться заключить новую сделку об освобождении удерживаемых боевиками людей, несмотря на трудности, утверждают источники Axios. Катар и Египет, указывает портал, стремятся добиться освобождения 40 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа на несколько недель.

"Мы используем все возможные каналы и тесно сотрудничаем с нашими коллегами в США и Израиле. <...> Но Катар - лишь посредник, он не контролирует ХАМАС", - сказал порталу неназванный катарский чиновник.

По его словам, Дохе "все труднее" сохранять каналы связи с ХАМАС из-за "наращивания бомбардировок Газы и других мест, что откровенно осложняет переговоры об освобождении заложников".

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута был убит замглавы этого палестинского движения Салех аль-Арури. Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".