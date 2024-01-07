Экс-президент ФРГ считает нынешние времена опаснее эпохи холодной войны

По мнению Йоахима Гаука, Германия недостаточно готова к отражению потенциальной военной угрозы

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Бывший президент Германии (2012-2017) Йоахим Гаук считает, что его страна недостаточно готова к отражению потенциальной военной угрозы, которая якобы исходит от России, и что нынешние времена гораздо опаснее эпохи холодной войны. Свою точку зрения он изложил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы недостаточно готовы к действительно существующей военной угрозе, той, какая сейчас исходит от России", - сказал экс-глава государства. По его словам, это то, "что беспокоит многих специалистов". "Мы живем во времена, которые, возможно, опаснее, чем эпоха холодной войны. Тогда была определенная предсказуемость, поскольку ядерное сдерживание действовало таким образом, что у сторон пропадало желание продвигать собственные интересы военным путем", - полагает Гаук.

По его мнению, следует больше вкладывать в повышение обороноспособности и мер сдерживания. Политик указал на важность такого развития событий, поскольку неизвестно, в какой степени США сохранят приверженность НАТО после президентских выборов. "Поэтому так важно расширить военные возможности Европы", - считает он.

Гаук также обвинил правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок оружия Киеву, в частности обсуждаемой многими передачи крылатых ракет Taurus. По его утверждению, Германия должна всячески поддерживать Украину, так как "российская победа в среднесрочной перспективе будет угрожать безопасности и других европейских государств".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.