Захарова высмеяла идею главы МИД Италии о создании армии ЕС

По словам официального представителя МИД РФ, Антонио Таяни стоило бы сначала научиться гуманно решать вопрос с беженцами и мигрантами

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, прежде чем выдвигать идеи о создании армии Евросоюза для поддержания мира, стоило бы сначала научиться гуманно решать вопрос с беженцами и мигрантами, охраняя границы союза. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление главы МИД Италии, предложившего сформировать в Евросоюзе "собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов".

"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию, - отметила Захарова, комментируя соответствующую инициативу. - До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет".

Представитель российского МИД призвала итальянского министра задуматься над тем, "за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в общую кассу (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности".

Ранее Таяни заявил, что "в мире с такими тяжеловесами, как США, Китай, Индия, Россия", оборона и общие вооруженные силы "должны стать конкретикой" для Евросоюза и откладывать это нельзя.