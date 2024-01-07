WP: Израилю будет трудно одержать верх в конфликте в случае эскалации с Ливаном

ЦАХАЛ в такой ситуации придется распределять военные ресурсы на несколько фронтов, подчеркивает газета

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Израиль будет испытывать трудности с тем, чтобы одержать верх в ближневосточном конфликте, если еврейское государство начнет полномасштабную операцию против Ливана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, представители администрации президента США Джо Байдена в личных беседах неоднократно предостерегали израильские власти от эскалации на границе с Ливаном. При этом, пишет газета, они ссылались на данные Разведывательного управления Министерства обороны США, согласно которым "Армии обороны Израиля будет сложно одержать победу", поскольку ей придется распределять военные ресурсы на несколько фронтов с учетом ситуации в секторе Газа и еще больше задействовать ВВС, которые и так "переутомлены".

По словам собеседников издания, с начала обострения на Ближнем Востоке Израиль рассматривает возможность превентивного удара по ливанскому движению "Хезболлах" и может перебросить на север выведенные из Газы силы после того, как они "отдохнут и подготовятся к новой фазе военных действий". Однако США отговаривают еврейское государство из-за опасений, что это втянет в конфликт Иран, а также другие группировки, и вынудит Вашингтон прибегнуть к "военному ответу на стороне Израиля". При этом, по мнению источников WP, "Хезболлах" не заинтересовано в дальнейшей эскалации напряженности с Израилем и его лидер шейх Хасан Насрулла хотел бы избежать крупной войны.

В беседе с израильскими властями американские чиновники, передает WP, также высказали недовольство ударами еврейского государства по позициям ВС Ливана, которые поддерживаются Соединенными Штатами. Согласно американским разведданным, с 7 октября прошлого года Израиль нанес 34 подобных удара, но чиновники в Израиле указали, что эти действия были непреднамеренными.

Источники WP отметили, что ливанские вооруженные силы будут играть "жизненно важную роль" для урегулирования в регионе в случае ослабления "Хезболлах". Как сообщили собеседники издания, американские и французские чиновники обсуждают с ливанскими властями план, согласно которому Бейрут вместо шиитского движения возьмет под контроль часть ливано-израильской границы, чтобы снизить напряженность. Однако собеседники в Вашингтоне отметили, что "Хезболлах" вряд ли согласится на это.

Ситуация на ливано-израильской границе

6 января вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" выпустило с территории Ливана более 60 ракет по военному объекту на севере Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля до этого сообщила о запуске 40 снарядов в направлении района Мерон. Вскоре после этого был нанесен удар по отряду, который вел обстрел израильской территории.

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута был убит замглавы политбюро этого палестинского движения Салех аль-Арури. Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил там совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения. Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".