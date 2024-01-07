США заявили о важности применения Израилем вооружения по нормам гуманитарного права

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон "тщательно следит за этим"

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. США важно, чтобы передаваемые Израилю американские вооружения применялись в соответствии с гуманитарным правом и законами ведения войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Любая военная помощь, которую мы оказываем той или иной стране, в том числе Израилю, предоставляется на основании требований, касающихся в том числе того, чтобы это оружие применялось в соответствии с международным гуманитарным правом и законами ведения войны. Мы на постоянной основе тщательно следим за этим", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос, касавшийся высказывания президента США Джо Байдена, который ранее назвал "дельной мыслью" предложение своих однопартийцев выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю.

"В этом, как и в любом другом случае, мы хотим убедиться, что все передаваемые нами вооружения применяются соответствующим образом. Мы относимся и продолжим относиться к этому со всей серьезностью", - подчеркнул Блинкен.

Ранее сенаторы от Демократической партии США подвергли критике политику вашингтонской администрации в отношении Израиля, в том числе передачу вооружений без согласования с Конгрессом. По их словам, решение о поставке оружия в обход Конгресса "подрывает прозрачность" действий администрации. В конце декабря прошлого года Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю 155-миллиметровых снарядов на сумму $147,5 млн.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023-го боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.