В Бангладеш по итогам парламентских выборов лидирует правящая партия "Авами лиг"

Главная оппозиционная сила - Националистическая партия Бангладеш - бойкотировала выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" ("Народная лига") лидирует на всеобщих парламентских выборах, которые прошли в воскресенье в этой южноазиатской стране. Об этом сообщает информационный портал Dhaka Tribune со ссылкой на данные, полученные в разных избирательных округах страны.

По информации СМИ, партия "Авами лиг" получила 151 место из доступных 300 в 350-местном однопалатном парламенте (дополнительные 50 мест зарезервированы только за женщинами, эти места делятся между партиями пропорционально их представительству). Таким образом, лидер партии, действующий премьер-министр Шейх Хасина, правящая страной с 2009 года, четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере займет пост главы правительства.

Явка на 12-х в истории страны выборах была низкой - согласно предварительным данным, она составила около 40%. "Мы опасаемся, что явка избирателей будет низкой, поскольку оппозиционная партия провела негативную кампанию против выборов", - сказал на брифинге глава Избиркома Кази Хабибул Навал.

Выборы бойкотировала главная оппозиционная сила - Националистическая партия Бангладеш. Ее представители призывали своих сторонников отказаться от участия в голосовании, считая его организацию несправедливой. Они провели многочисленные акции протеста в течение последних месяцев с блокадой дорог и поджогами транспорта, угрожали заблокировать работу избиркома. Хасина назвала эту партию террористической.

Голосование прошло в условиях повышенных мер безопасности. Правопорядок в день выборов в Бангладеш обеспечивали 750 тыс. представителей силовых структур, включая армию. В бангладешской полиции оценили, что выборы прошли спокойно за исключением нескольких стычек сторонников разных политических сил между собой и с правоохранителями.

Хасина поддерживает с Россией дружеские отношения. Страны активно взаимодействуют на международной арене, развивают двустороннее сотрудничество. Росатом строит в стране первую АЭС по российскому проекту поколения "3+", минувшей осенью в порт Чаттагонг впервые за полвека зашел отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга", осуществляются поставки продукции военного назначения российского производства, растет товарооборот.