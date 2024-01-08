Бербок призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Глава МИД ФРГ также отметила, что необходимо найти дополнительные пути для доставки гумпомощи в анклав

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок в свете ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа призвала Израиль снизить активность боевых действий в палестинском анклаве и расширить возможности для доставки туда помощи. Ее слова привело агентство DPA.

"Страдания стольких невинных людей не могут так дальше продолжаться. Мы нуждаемся в менее интенсивном ведении операции", - сказала Бербок во время визита в Израиль. Министр указала на то, что в сектор Газа поступает мало гуманитарной помощи. Важным шагом, по ее мнению, было открытие наряду с контрольно-пропускным пунктом "Рафах" и КПП "Керем-Шалом". "Однако то, как эти погранпереходы работают сейчас, превращает их в горлышко бутылки. Так не может продолжаться", - считает глава МИД ФРГ. Она призвала найти и другие пути для доставки гуманитарной помощи в анклав.

Бербок снова выразила тревогу в связи с ростом насилия, исходящего от радикальных поселенцев, на Западном берегу реки Иордан. "Уровень этого насилия с 7 октября значительно вырос. Этому насилию нужно положить конец", - заявила министр, отметив, что израильская армия обязана защищать палестинцев. По ее словам, нелегальное строительство поселений "представляет собой значительное препятствие на пути к долгосрочному миру в регионе". Министр утверждала, что урегулирование палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств является "единственным шансом для того, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить бок о бок в мире". "Сейчас пришел момент встать на этот путь", - считает Бербок.